Небувалий стрибок цін на житло на чорноморських курортах Болгарії

За даними агентства нерухомості Arco Real Estate, ціни на курортну нерухомість на узбережжі Чорного моря в другому кварталі виросли і досягли 1000 євро за квадратний метр. На курорті Святі Костянтин і Олена на Північному Чорномор’ї ціни вже перевищують 1000 євро за квадрат. Поки ще ціни на Південному Чорномор’ї нижче, за рахунок чого продажі за рік зросли на 61%. А різке зростання продажів неминуче призводить до зростання цін. Так що експерти прогнозують значне подорожчання житла і на Південному Чорномор’ї Болгарії.

Цікаво, що на цей раз болгари є основними покупцями курортної нерухомості. На думку експертів, у цьому винна пандемія, яка закрила кордони і звузила можливості інвестування.

Найбільш затребувані на сьогоднішній день двокімнатні квартири в діапазоні від 20 тисяч до 30 тисяч євро і трикімнатні квартири до 50-60 тисяч євро без такси за обслуговування. Також часто шукають сільські будинки біля моря за ціною від 50 до 70 тисяч євро. При цьому вторинних продажів на узбережжі Чорного моря майже немає, а повна заповнюваність комплексів створює проблеми при покупці нерухомості, повідомляє Arco.