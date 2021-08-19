Небывалый скачок цен на жилье на черноморских курортах Болгарии

По данным агентства недвижимости Arco Real Estate, цены на курортную недвижимость на побережье Черного моря во втором квартале выросли и достигли 1000 евро за квадратный метр. На курорте Святые Константин и Елена на Северном Черноморье цены уже превышают 1000 евро за квадрат. Пока еще цены на Южном Черноморье ниже, за счет чего продажи за год выросли на 61%. А резкий рост продаж неизбежно приводит к росту цен. Так что эксперты прогнозируют значительное подорожание жилья и на Южном Черноморье Болгарии.

Интересно, что на этот раз болгары являются основными покупателями курортной недвижимости. По мнению экспертов, в этом виновата пандемия, которая закрыла границы и сузила возможности инвестирования.

Наиболее востребованы на сегодняшний день двухкомнатные квартиры в диапазоне от 20 000 до 30 000 евро и трехкомнатные квартиры в 50-60 тысяч евро без таксы за обслуживание. Также часто ищут сельские дома у моря по цене от 50 до 70 000 евро. При этом вторичных продаж на побережье Черного моря почти нет, а полная заполняемость комплексов создает проблемы при покупке недвижимости, сообщает Arco.