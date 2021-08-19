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Небывалый скачок цен на жилье на черноморских курортах Болгарии

Глеб Парфененко
Небывалый скачок цен на жилье на черноморских курортах Болгарии

По данным агентства недвижимости Arco Real Estate, цены на курортную недвижимость на побережье Черного моря во втором квартале выросли и достигли 1000 евро за квадратный метр. На курорте Святые Константин и Елена на Северном Черноморье цены уже превышают 1000 евро за квадрат. Пока еще цены на Южном Черноморье ниже, за счет чего продажи за год выросли на 61%. А резкий рост продаж неизбежно приводит к росту цен. Так что эксперты прогнозируют значительное подорожание жилья и на Южном Черноморье Болгарии.

Интересно, что на этот раз болгары являются основными покупателями курортной недвижимости. По мнению экспертов, в этом виновата пандемия, которая закрыла границы и сузила возможности инвестирования.

Наиболее востребованы на сегодняшний день двухкомнатные квартиры в диапазоне от 20 000 до 30 000 евро и трехкомнатные квартиры в 50-60 тысяч евро без таксы за обслуживание. Также часто ищут сельские дома у моря по цене от 50 до 70 000 евро. При этом вторичных продаж на побережье Черного моря почти нет, а полная заполняемость комплексов создает проблемы при покупке недвижимости, сообщает Arco.

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