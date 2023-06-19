Справи європейських перевізників починають «пахнути гасом»: ще не подолавши всі наслідки пандемії, для них сталася нова напасть – боротьба європейських урядів із внутрішніми авіаперевезеннями на користь екології. Ця тенденція стрімко набирає обертів. І ось перша країна у світі вирішила повністю заборонити польоти літаків. Йдеться про Бельгію, в якій Федеральний міністр транспорту Жорж Гілкіне закликав заборонити всі внутрішні рейси, зокрема приватні літаки. При цьому нагадаємо, що закликами справа вже не обмежується.

Як заявляють бельгійські ЗМІ, хоча Бельгія — невелика країна, в середньому на день виконується п’ять внутрішніх рейсів, зазвичай, на відстані менше 100 км/год. Причому на приватні літаки припадає 71% внутрішніх рейсів у країні. Глава мінтрансу назвав цю ситуацію «абсурдною як з економічного, так і з екологічного погляду».

При цьому пан Гілкінет заявив, що подав до парламенту законопроект про заборону внутрішніх польотів і висловив сподівання, що цей крок Бельгії стане прикладом для всієї Європи. За його оцінкою, внутрішні рейси в Бельгії — це «екологічний нонсенс».

Нагадаємо, що закликами справа не обмежується. Парламент Франції проголосував за призупинення коротких внутрішніх авіарейсів у тих випадках, якщо поїздка потягом за аналогічним маршрутом займе не більше 2.5 годин або менше. Рішення було ухвалено з метою скоротити викиди вуглецю та турботи про клімат. Закон набуде чинності після його затвердження Сенатом. Зняття загрожує маршрутам Париж – Бордо, Париж – Ліон, Париж – Нант, Париж – Ренн, Ліон – Марсель. Рейси з Парижа до Тулузи, які займають чотири години поїздом, та рейси з Парижа до Ніцци, тривалістю близько шести годин поїздом, залишаться в розкладі. Подробиці читайте за цим посиланням.

За Францією намагається піти і Іспанія. Там рейси намагаються закрити «у рамках зусиль боротьби зі зміною клімату». Як повідомляє іспанська преса, заявлено, що авіаперевезення в Іспанії виробляють вдвічі більше вуглекислого газу, ніж високошвидкісні поїзди. При цьому лише між Барселоною та Мадридом було здійснено 5.7 тис. рейсів за рік. Між цими містами 650 км., тобто 2.5 години руху на поїзді. Подробиці читайте у цьому матеріалі.