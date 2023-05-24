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ТуризмФранція

Франція заборонила короткі внутрішні авіаперельоти

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Франція заборонила короткі внутрішні авіаперельоти

Влада Франції заборонила всі внутрішні авіарейси на короткі відстані на користь скорочення викидів в атмосферу двоокису вуглецю.

Законодавці ще два роки тому проголосували за пропозицію скасувати авіарейси на маршрутах, де цей же шлях можна пройти потягом у межах двох з половиною годин. Тепер, наприклад, літаки не літатимуть з Парижа до Нанту, Ліону чи Бордо, проте критики заборони вже назвали його символічною.

Як заявив журналістам агентства AFP виконуючий обов’язки голови галузевої групи Airlines for Europe (A4E) Лоран Донсель, заборона на такі перельоти вплине лише на мінімальний ефект на викиди CO2.

За його словами, замість таких заборон уряду варто підтримати більш реалістичні підходи до вирішення цієї проблеми.

Пандемія коронавірусу сильно вдарила по авіаперевізникам у всьому світі. За даними веб-сайту Flightradar24, який відстежує всі комерційні рейси, торік кількість перельотів скоротилася порівняно з докоподібним 2019 роком на 42%.

Тим часом, від французької влади вимагали ще жорсткіших заходів щодо зниження викидів двоокису вуглецю.

Створена у тому ж 2019 році президентом Макроном Громадянська конвенція з клімату, під якою підписалися 150 представників французької громадськості, пропонувала заборонити всі авіарейси, які можна було замінити на поїзді в межах 4 годин.

Однак зрештою, після заперечень деяких регіонів та авіакомпанії Air France-KLM, зупинилися на цифрі о 2,5 години.

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