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ІспаніяТуризм

Слідом за Францією, ще одна країна забороняє певний тип авіасполучення

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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На шлях «збезвуглецювання» та створення проблем для туристів стала ще одна країна: Іспанія планує заборонити певний тип авіасполучення. Йдеться, як і у Франції, про заборону внутрішніх рейсів короткими маршрутами — тим, яким є альтернатива у вигляді залізничного сполучення, тривалістю не більше двох годин.

Рейси намагаються закрити «у рамках зусиль боротьби зі зміною клімату». Як повідомляє іспанська преса, заявлено, що авіаперевезення в Іспанії виробляють вдвічі більше вуглекислого газу, ніж високошвидкісні поїзди. При цьому лише між Барселоною та Мадридом було здійснено 5.7 тис. рейсів за рік. Між цими містами 650 км., тобто 2.5 години руху на поїзді.

У Франції, зазначимо, заборона на внутрішні рейси короткими маршрутами, набула чинності минулого місяця. Саме її міністр транспорту Франції Клеман Бон, заявив, що в країні заборонені внутрішні рейси короткими маршрутами і заявив, що в Європі «невпинно борються» за «знепоглинання нашого способу життя», а також зазначив, що перевезення між великими містами лише виграють від регулярних, швидких та ефективних залізничних сполучень.

Втім, лунають і голоси проти. Рішення про заборону близькомагістральних рейсів не було підтримане одноголосно. А генеральний директор Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) Віллі Уолш вважав таке рішення абсолютно абсурдним.

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