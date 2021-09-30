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Бельгія спрощує заходи проти COVID-19

Гліб Парфененко
Бельгія спрощує заходи проти COVID-19

Бельгія з завтрашнього дня скасує вимогу носити маски в готелях, ресторанах, кафе, магазинах і на роботі.

Згідно з національною статистикою, на сьогоднішній день 85 відсотків дорослих громадян країни були вакциновані від COVID. Обов’язок носити маски залишиться в лікарнях, будинках престарілих, громадському транспорті, поїздах і вокзалах.

Без маски не вдасться відвідати фахівця, з яким неможливо дотримуватися безпечної відстані 1,5 метра, зазначають місцеві ЗМІ.

У Брюсселі та Льєжі більшість переваг не буде застосовано через все ще велику кількість новоінфікованих та меншу кількість щеплених. Довідка про стан здоров’я потрібна в столиці з жовтня для входу в готелі, бари, ресторани і для допуску до масових заходів.

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