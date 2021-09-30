Бельгия упрощает меры против COVID-19

Бельгия с завтрашнего дня отменит требование носить маски в гостиницах, ресторанах, кафе, магазинах и на работе.

Согласно национальной статистике, на сегодняшний день 85 процентов взрослых граждан страны были вакцинированы от COVID. Обязанность носить маски останется в больницах, домах престарелых, общественном транспорте, поездах и вокзалах.

Без маски не удастся посетить специалиста, с которым невозможно соблюдать безопасного расстояния 1,5 метра, отмечают местные СМИ.

В Брюсселе и Льеже большинство преимуществ не будет применено через все еще большое количество ново инфицированных и меньшее количество привитых. Справка о состоянии здоровья нужна в столице с октября для входа в отели, бары, рестораны и для допуска к массовым мероприятиям.