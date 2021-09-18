Таліби знайшли мільйони готівкою і золоті злитки в будинках колишніх правителів

Новий уряд Афганістану конфіскував більше 12 мільйонів доларів готівкою і золотом, повідомив Центральний банк в Кабулі.

Таліби виявили знахідки в будинках колишніх високопоставлених державних чиновників і представників попереднього афганського уряду. Був названий колишній віце-президент Амрулла Салех.

Офіційний представник Талібану написав у Твіттері, що у Салеха було знайдено понад 6 мільйонів доларів готівкою і 18 золотих злитків. Точна сума, вилучена в його будинку, не розголошується. Центральний банк Афганістану тепер контролюється талібами, повідомляє DW.

Місцезнаходження колишнього віце-президента невідомо. Офіційної позиції з цього питання від нього також немає.

Тим часом спеціальний посланник ООН по Афганістану Дебора Лайонс розмовляє з новим міністром внутрішніх справ Сіраджуддіна Хаккані про гуманітарну кризу в країні. Хаккані запевнив її, що робота персоналу ООН в Афганістані не постраждає, сказав представник талібів.

Протягом багатьох років Хаккані був одним з найбільш розшукуваних ісламістів в світі. Він керував організацією, заснованою його батьком і носить його ім’я. На думку вашингтонських кіл, вона підтримує зв’язки з ісламістським організацією Аль-Каїда. ФБР пропонує нагороду в 10 мільйонів доларів за інформацію, яка може привести до затримання Хаккані.