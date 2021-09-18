Талибы нашли миллионы наличными и золотые слитки в домах бывших правителей

Новое правительство Афганистана конфисковал более 12 миллионов долларов наличными и золотом, сообщил Центральный банк в Кабуле.

Талибы обнаружили находки в домах бывших высокопоставленных государственных чиновников и представителей предыдущего афганского правительства. Был назван бывший вице-президент Амрулла Салех.

Официальный представитель Талибана написал в Твиттере, что в Салеха было найдено более 6 миллионов долларов наличными и 18 золотых слитков. Точная сумма, изъятая в его доме, не разглашается. Центральный банк Афганистана теперь контролируется талибами, сообщает DW.

Местонахождение бывшего вице-президента неизвестно. Официальной позиции по этому вопросу от него также нет.

Между тем специальный посланник ООН по Афганистану Дебора Лайонс говорит с новым министром внутренних дел Сираджуддина Хаккани о гуманитарном кризисе в стране. Хаккани заверил ее, что работа персонала ООН в Афганистане не пострадает, сказал представитель талибов.

В течение многих лет Хаккани был одним из самых разыскиваемых исламистов в мире. Он руководил организацией, основанной его отцом и носит его имя. По мнению вашингтонских кругов, она поддерживает связи с исламистским организацией Аль-Каида. ФБР предлагает награду в 10 миллионов долларов за информацию, которая может привести к задержанию Хаккани.