У Таїланді офіційно нагадали туристам як можна повернути свої гроші

З того моменту, як Таїланд відкрився для туристів, кількість повернень ПДВ із їх покупок різко зросла. Цей експеримент визнаний настільки вдалим, що в Таїланді вирішили офіційно нагадати туристам, як можна повернути свої гроші.

Як повідомила тайська преса, посилаючись на виступ гендиректора Департаменту доходів Лаварон Сангсніт, у 2022 році понад 423 тисячі туристів отримали відшкодування ПДВ на загальну суму 1,2 мільярда бат. А 2023 вже показав результати, згідно з якими відшкодування ПДВ було надано 273 000 туристів на суму 700 мільйонів бат.

Туристам також нагадали, що Департамент пропонує три варіанти відшкодування ПДВ:

Повернення в аеропорту: товари на суму не менше 2000 бат (включно з ПДВ) мають бути придбані в магазинах з вивіскою «Повернення ПДВ для туристів». У день купівлі туристи повинні пред’явити свої паспорти та попросити продавця-консультанта оформити заяву на повернення ПДВ для туристів за формою (PP10) з оригіналами податкових накладних. У день від’їзду туристи повинні пред’явити товари та форму РР10 з оригіналами податкових накладних для митниці для перевірки перед реєстрацією. При цьому дорогі прикраси та інші предмети розкоші мають бути задекларовані у Митній інспекції.

Повернення ПДВ поштою: туристи можуть надіслати необхідні документи до Бюро відшкодування ПДВ для туристів, а оплата відшкодування здійснюється за допомогою переказу кредитної картки.

Повернення ПДВ через агентів із відшкодування ПДВ у центрі міста: розташовані у провідних універмагах по всій країні. «З січня 2020 року департамент використовує технологію блокчейн для відшкодування ПДВ іноземним туристам, прискорення відшкодування та заохочення повторних відвідувань. Багато магазинів тепер видають електронні форми PP10, що дозволяють мандрівникам подавати відшкодування ПДВ безпосередньо через додаток Thailand VRT, що працює на блокчейні. Платежі відшкодування здійснюються в електронному вигляді через Alipay, WeChat або переказом на рахунок кредитної картки», – пояснили тайські експерти.