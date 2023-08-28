Таліби хочуть заборонити жінкам відвідувати популярне туристичне місце

Виконувач обов’язків міністра пропаганди чесноти та запобігання пороку Мухаммад Халед Ханафі виступив за те, щоб жінкам заборонили відвідувати популярне туристичне місце – національний парк Банд-е-Амір, передає TOLOnews.

За словами Ханафі, жінки порушували правила носіння хіджабу або зовсім не одягали його, перебуваючи у парку. Він зазначив, що порушують вимоги щодо одягу в основному дами, які приїжджають з інших провінцій або країн, які не хочуть дотримуватись правил.

“Наші дружини та сестри не зможуть відвідувати Банд-е-Амір, поки ми не встановимо для них правила. Сили безпеки, старійшини і поліція вдач повинні вжити заходів. Туризм – це не життєва необхідність”, – сказав Мухаммад Халед Ханафі.

Банд-е-Амір – одна з головних туристичних визначних пам’яток країни. Він розташований у горах Гіндукуш у центральній частині Афганістану і став першим національним парком країни, що відкрився у 2009 році. Банд-е-Амір є популярним місцем відпочинку для сімей.