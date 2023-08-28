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АфганістанТуризм

Таліби хочуть заборонити жінкам відвідувати популярне туристичне місце

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Таліби хочуть заборонити жінкам відвідувати популярне туристичне місце

Виконувач обов’язків міністра пропаганди чесноти та запобігання пороку Мухаммад Халед Ханафі виступив за те, щоб жінкам заборонили відвідувати популярне туристичне місце – національний парк Банд-е-Амір, передає TOLOnews.

За словами Ханафі, жінки порушували правила носіння хіджабу або зовсім не одягали його, перебуваючи у парку. Він зазначив, що порушують вимоги щодо одягу в основному дами, які приїжджають з інших провінцій або країн, які не хочуть дотримуватись правил.

“Наші дружини та сестри не зможуть відвідувати Банд-е-Амір, поки ми не встановимо для них правила. Сили безпеки, старійшини і поліція вдач повинні вжити заходів. Туризм – це не життєва необхідність”, – сказав Мухаммад Халед Ханафі.

Банд-е-Амір – одна з головних туристичних визначних пам’яток країни. Він розташований у горах Гіндукуш у центральній частині Афганістану і став першим національним парком країни, що відкрився у 2009 році. Банд-е-Амір є популярним місцем відпочинку для сімей.

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