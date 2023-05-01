В Бразилії 65-річний мер одружився з 16-річною королевою краси і призначив свою свекруху міністром туризму

Корупційний скандал і «справа про кумівство, не чуже туризму», розгортається у Бразилії. Суть скандалу в тому, що 65-річний мер-ловелас одружився з 16-річною місцевою королевою краси і одразу призначив свою нову свекруху міністром туризму (це саме нова свекруха, бо до цього ловелас був одружений вже 6 разів).

Як повідомляється в бразильській пресі, йдеться про 65-річного мера Аракаурії в штаті Парана Хіссама Хусейна Дехайні, який одружився на Кауані Роді 15 квітня, через чотири дні після того, як їй виповнилося 16 років.

Це був уже шостий шлюб мера, але суть скандалу не в цьому — обурена громадськість «розкрила», що за кілька днів до церемонії мер призначив матір своєї останньої нареченої, Марілен Роде, міністром культури і туризму міста — з окладом за 28 тис. бразильських реалів – або 3.8 тис. євро.

Після того, як піднявся скандал і прокуратура штату Парана оголосила, що вивчає питання про те, чи використовував мер свій вплив як державний чиновник для найму членів сім’ї на державні посади, Марілен Роде була відсторонена від посади. Але що цікаво, міська влада заступилася за свекруху мера, запевняючи, що «ця служниця відповідає необхідним умовам для обіймання посади, оскільки має 26-річний досвід роботи на державній службі». Причому кілька років до того майбутня свекруха працювала як виконавчий помічник мера, а далі була призначена директором Департаменту освіти Аракаурії, але це нікого не хвилювало.

Також у процесі з’ясувалося, що сам Хіссам Хусейн Дехайні вже звинувачувався у “примазуванні” своїх родичів на держпосади у 2019 році — тоді він призначив кількох членів сім’ї, включаючи його тодішню дружину та двох доньок, на посади у міському уряді. Однак тоді його визнали невинним. Інший скандал, пов’язаний із мером, ще більш гучний — у листопаді 2000 року він затримувався в рамках розслідування у справі про торгівлю наркотиками — за звинуваченням у тому, що захищав торговців наркотиками та підкуповував поліцейських для захисту. Проте засуджено він не був.