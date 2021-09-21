Таліби заявили про намір відновити міжнародні польоти в аеропорту Кабула

Прес-секретар «Талібан» Забіулла Муджахід розповів, що технічні роботи в аеропорту Кабула підійшли до кінця, повітряна гавань відкриється для міжнародних польотів найближчим часом.

Про це Муджахід заявив на прес-конференції в Кабулі.

«Проведені всі необхідні роботи для початку функціонування аеропорту. Здійснюються внутрішні рейси. Міжнародні рейси ще не стартували. Це пов’язано зі знищенням центрального радара (з боку США). Ремонт підійшов до кінця. Скоро почнуться і міжнародні рейси», – сказав він.

Муджахід також відповів на запитання про те, які дії робитиме уряд в разі, якщо обіцяна фінансова допомога країні буде заблокована або затримана.

«Ми продовжуємо зусилля, щоб отримати ту суму, яка необхідна для управління країною. Ми працюємо над збором державних доходів по всій країні. Значну суму ми можемо отримати від торгових і митних доходів. Якщо ми отримаємо ці кошти, ми вже зможемо задовольнити наші короткострокові потреби. Нинішня ситуація не може продовжуватися», – зазначив представник талібів.

Прес-секретар руху підкреслив, що ще одним важливим питанням є економічна криза в країні.

«По-перше, представники попередньої влади вкрали гроші мільйонів людей і вивезли з країни на вертольотах. По-друге, наші активи в світових банках заморожені. По-третє, ми не могли зібрати доходи держави в короткі терміни, коли прийшли до влади. Сьогодні міністр торгівлі приступає до своїх обов’язків. Ситуація зміниться», – сказав він.

Представник талібів прокоментував атаки терористів ДЕАШ, які мали місце в останні дні.

«Напад був невибірковим. Ми засуджуємо це. Присутність ДЕАШ в Афганістані не так сильно, як в Іраку. ДЕАШ не вдалося проникнути в широкі маси. Їм симпатизує невелика кількість людей. В майбутньому ми не дозволимо цій організації діяти в нашій країні», – сказав він.