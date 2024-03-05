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Туризм

Озброєні люди намагалися захопити міжнародний аеропорт Гаїті

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Озброєні люди намагалися захопити міжнародний аеропорт Гаїті
Photo by Patrice S Dorsainville on Unsplas

Озброєні люди намагалися захопити головний міжнародний аеропорт у столиці Гаїті у місті Порт-о-Пренс. Там сталася стрілянина з поліцією.

Напад на міжнародний аеропорт ім. Туссен-Лувертюра сталося через кілька годин після того, як влада оголосила комендантську годину в Порт-о-Пренсі. На щастя, ніхто не постраждав: аеропорт був закритий, пасажирів у ньому не було, а співробітники встигли залишити авіагавань, їх евакуацію прикривала броньована вантажівка з поліцейськими.

Цю атаку на аеропорт називають найбільшою за всю історію Гаїті.

Раніше повідомлялося, що уряд Гаїті оголосив у Порт-о-Пренсі режим НС і ввів комендантську годину. Заходи були запроваджені з метою боротьби з бандитськими угрупованнями, які паралізували життя Порт-о-Пренса: вони напали на головну місцеву в’язницю та випустили тисячі в’язнів.

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