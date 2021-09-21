Пресс-секретарь «Талибан» заявили о намерении возобновить международные полеты в аэропорту Кабула

Пресс-секретарь «Талибан» Забиулла Муджахид рассказал, что технические работы в аэропорту Кабула подошли к концу, воздушная гавань откроется для международных полетов в ближайшее время.

Об этом Муджахид заявил на пресс-конференции в Кабуле, отвечая на вопрос корреспондента агентства «Анадолу».

«Проведены все необходимые работы для начала функционирования аэропорта. Осуществляются внутренние рейсы. Международные рейсы еще не стартовали. Это связано с уничтожением центрального радара (со стороны США). Ремонт подошел к концу. Скоро начнутся и международные рейсы», — сказал он.

Муджахид также ответил на вопрос о том, какие действия будет предпринимать правительство в случае, если обещанная финансовая помощь стране будет заблокирована или задержана.

«Мы продолжаем усилия, чтобы получить ту сумму, которая необходима для управления страной. Мы работаем над сбором государственных доходов по всей стране. Значительную сумму мы можем получить от торговых и таможенных доходов. Если мы получим эти средства, мы уже сможем удовлетворить наши краткосрочные потребности. Нынешняя ситуация не может продолжаться», — отметил представитель талибов.

Пресс-секретарь движения подчеркнул, что еще одним важным вопросом является экономический кризис в стране.

«Во-первых, представители предыдущих властей украли деньги миллионов людей и вывезли из страны на вертолетах. Во-вторых, наши активы в мировых банках заморожены. В-третьих, мы не могли собрать доходы государства в короткие сроки, когда пришли к власти. Сегодня министр торговли приступает к своим обязанностям. Ситуация изменится», — сказал он.

Представитель талибов прокомментировал атаки террористов ДЕАШ, которые имели место в последние дни.

«Нападение было неизбирательным. Мы осуждаем это. Присутствие ДЕАШ в Афганистане не так сильно, как в Ираке. ДЕАШ не удалось проникнуть в широкие массы. Им симпатизирует небольшое количество людей. В будущем мы не позволим этой организации действовать в нашей стране», — сказал он.