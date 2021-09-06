Таліби повністю контролюють останню афганську провінцію Панджшер (Фото)

«Талібан» взяв під повний контроль провінцію Панджшер, останній регіон в Афганістані, який до цих пір перебував у руках опору проти них, заявив представник ісламістського руху Забіхула Муджахід, повідомляє Reuters.

На фотографіях в соціальних мережах видно члени руху «Талібан», які стоять перед входом в офіс губернатора провінції Панджшер.

Поки немає ніякої інформації про Ахмад Масуді, лідера опозиційної групи, яка виступає проти Талібану.