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АФГАНІСТАН

Таліби повністю контролюють останню афганську провінцію Панджшер (Фото)

Гліб Парфененко
Таліби повністю контролюють останню афганську провінцію Панджшер (Фото)

«Талібан» взяв під повний контроль провінцію Панджшер, останній регіон в Афганістані, який до цих пір перебував у руках опору проти них, заявив представник ісламістського руху Забіхула Муджахід, повідомляє Reuters.

На фотографіях в соціальних мережах видно члени руху «Талібан», які стоять перед входом в офіс губернатора провінції Панджшер.

Поки немає ніякої інформації про Ахмад Масуді, лідера опозиційної групи, яка виступає проти Талібану.

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