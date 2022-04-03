Таліби заборонили наркотики та алкоголь в Афганістані

Верховний лідер Талібану Хайбатулла Ахунзада заборонив вирощування опіуму в Афганістані, повідомляє агентство DPA.

В указі Ахунзади йдеться, що у разі порушення цього наказу посіви будуть знищені, а винні будуть покарані за законами шаріату.

Він також забороняє вживання, транспортування, торгівлю, експорт та імпорт будь-яких видів наркотиків, включаючи героїн, гашиш, алкоголь. Виробничі майстерні також заборонені.

У листопаді минулого року ООН попередила про збільшення посівів опіуму в Афганістані.

Указ був ухвалений після того, як у середині березня Ахунзада головував на триденному засіданні свого уряду у рідному Кандагарі. Після цієї зустрічі таліби запровадили низку нових обмежень, включаючи продовження закриття шкіл для дівчаток, ґендерну сегрегацію у парках, запровадження вимоги носити бороду та спеціального дрес-коду для державних чиновників.