Таліби погрожують світу економічними біженцями

Новий уряд талібів в Афганістані попередив, що, якщо санкції проти країни залишаться в силі, може виникнути потік економічних біженців, повідомляє AFP.

Міністр закордонних справ Амір Хан Мутакі заявив західним дипломатам під час їх зустрічей в Досі в останні дні, що “ослаблення афганського уряду не відповідає нічиїм інтересам, оскільки це може безпосередньо вплинути на світ і його безпеку і привести до економічної міграції людей, які бажають покинути Афганістан” , – йдеться в заяві уряду Талібану, опублікованому вчора пізно ввечері.

У серпні талібам вдалося повалити підтримуваний США афганський уряд і оголосити про створення Ісламської емірату Афганістан.

Однак міжнародне співтовариство ввело санкції проти режиму талібів, що призвело до серйозних економічних проблем для центральноазіатської країни.

Європейські країни побоюються, що якщо економіка Афганістану завалиться, в Європу хлине велика кількість афганських мігрантів, відзначає AFP.