ГоловнаАФГАНІСТАНТаліби погрожують світу економічними біженцями
АФГАНІСТАН

Таліби погрожують світу економічними біженцями

Гліб Парфененко
Таліби погрожують світу економічними біженцями

Новий уряд талібів в Афганістані попередив, що, якщо санкції проти країни залишаться в силі, може виникнути потік економічних біженців, повідомляє AFP.

Міністр закордонних справ Амір Хан Мутакі заявив західним дипломатам під час їх зустрічей в Досі в останні дні, що “ослаблення афганського уряду не відповідає нічиїм інтересам, оскільки це може безпосередньо вплинути на світ і його безпеку і привести до економічної міграції людей, які бажають покинути Афганістан” , – йдеться в заяві уряду Талібану, опублікованому вчора пізно ввечері.

У серпні талібам вдалося повалити підтримуваний США афганський уряд і оголосити про створення Ісламської емірату Афганістан.

Однак міжнародне співтовариство ввело санкції проти режиму талібів, що призвело до серйозних економічних проблем для центральноазіатської країни.

Європейські країни побоюються, що якщо економіка Афганістану завалиться, в Європу хлине велика кількість афганських мігрантів, відзначає AFP.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпандеміяТалібанДжо Байденпогодаземлетрусвакцина

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International