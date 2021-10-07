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Росія запросила талібів на переговори 20 жовтня

Гліб Парфененко
Росія запросила талібів на переговори 20 жовтня

Росія запросить представників Талібану на міжнародні переговори щодо Афганістану 20 жовтня, які вона планує прийняти, заявив сьогодні спецпредставник з питань Афганістану при президенті Росії Володимира Путіна Замір Кабулов.

Кабулів не повідомив додаткових подробиць про заплановані переговори.

У березні в Москві пройшла міжнародна конференція щодо Афганістану, на якій Росія, США, Китай і Пакистан виступили зі спільною заявою, в якій закликали воюючі країни укласти мирну угоду і покласти край насильству.

Росія стурбована можливістю поширення афганського кризи на центральноазіатський регіон і можливим проникненням ісламістських бойовиків на територію колишніх радянських республік в Середній Азії, яку Москва розглядає як південну захисну буферну зону.

Після перемоги талібів в афганському конфлікті Москва провела навчання в Таджикистані і посилила техніку своєї військової бази в країні.

Президент Путін провів телефонну розмову з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном, в ході якої вони обговорили ситуацію з безпекою у зв’язку з останніми подіями в Афганістані, повідомили в канцелярії президента Таджикистану.

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