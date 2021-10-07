Росія запросила талібів на переговори 20 жовтня

Росія запросить представників Талібану на міжнародні переговори щодо Афганістану 20 жовтня, які вона планує прийняти, заявив сьогодні спецпредставник з питань Афганістану при президенті Росії Володимира Путіна Замір Кабулов.

Кабулів не повідомив додаткових подробиць про заплановані переговори.

У березні в Москві пройшла міжнародна конференція щодо Афганістану, на якій Росія, США, Китай і Пакистан виступили зі спільною заявою, в якій закликали воюючі країни укласти мирну угоду і покласти край насильству.

Росія стурбована можливістю поширення афганського кризи на центральноазіатський регіон і можливим проникненням ісламістських бойовиків на територію колишніх радянських республік в Середній Азії, яку Москва розглядає як південну захисну буферну зону.

Після перемоги талібів в афганському конфлікті Москва провела навчання в Таджикистані і посилила техніку своєї військової бази в країні.

Президент Путін провів телефонну розмову з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном, в ході якої вони обговорили ситуацію з безпекою у зв’язку з останніми подіями в Афганістані, повідомили в канцелярії президента Таджикистану.