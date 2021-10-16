ООН: Таліби обіцяють «скоро» дозволити дівчаткам відвідувати школи

Рух «Талібан» обіцяє незабаром вирішити дівчаткам в Афганістані відвідувати середні освітні установи. Про це повідомив заступник виконавчого директора ЮНІСЕФ Омар Абді журналістам в штаб-квартирі ООН.

Абді відзначив, що в п’яти з 34 провінцій Афганістану (Балх, Джаузджан, Саманган, Кундуз і Урузган) вже дозволили дівчаткам відвідувати середню школу.

Представник ЮНІСЕФ запевнив, що чинить тиск на талібів з вимогою дозволити дівчаткам відвідувати школи на кожній зустрічі. «За останні два десятиліття близько 10 млн дітей, в тому числі 4 млн дівчаток, продовжують навчання на всіх етапах, а кількість шкіл збільшилася з 6 тис. до 18 тис. за останні десять років», – продовжив Абді.

Однак, незважаючи на досягнутий прогрес, 4,2 млн афганських дітей, в тому числі 2,6 млн дівчаток, не ходять в школу, констатував представник ЮНІСЕФ.

Освітні досягнення останніх двадцяти років слід зміцнювати, а не відмотувати назад, додав Абді.