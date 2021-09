Талибы полностью контролируют последнюю афганскую провинцию Панджшер (Фото)

«Талибан» взял под полный контроль провинцию Панджшер, последний регион в Афганистане, который до сих пор находился в руках сопротивления против них, заявил представитель исламистского движения Забихулла Муджахид, сообщает Reuters.

На фотографиях в социальных сетях видно члены движения «Талибан», которые стоят перед входом в офис губернатора провинции Панджшер.

Пока нет никакой информации о Ахмад Масуди, лидера оппозиционной группы, которая выступает против Талибана.

After taking over 5 districts of #Panjshir by #Taliban, the resistance force fled to the mountains in Rogha district. IEA claims….

Taliban can be seen at the district headquarters of Panjshir’s Shatal district pic.twitter.com/4yxPL0TmmX

— Sumaira Khan (@sumrkhan1) September 5, 2021