ГоловнаАФГАНІСТАНТалібан створив спеціальну комісію з безпеки в Афганістані
АФГАНІСТАН

Талібан створив спеціальну комісію з безпеки в Афганістані

Гліб Парфененко
Талібан створив спеціальну комісію з безпеки

Як повідомляє афганське інформаційне агентство Aamaj News, радикальний рух «Талібан», яка захопила владу в Афганістані, створило спеціальну комісію із забезпечення безпеки в Кабулі.

«Спеціальна комісія із забезпечення безпеки в столиці створена під керівництвом заступника прем’єр-міністра мулли Абдула Гані Барадара», – сказано в повідомленні.

Комісія була створена для запобігання терористичних загроз в Кабулі, зокрема збройних або ракетних атак, а також терористичних актів з боку екстремістів.

Минулого місяця Кабул зазнав декількох ракетних обстрілів, про які заявили бойовики «Ісламської держави» в Хорасані, філія екстремістської організації «Ісламська держава». Зі свого боку, офіційний представник руху «Талібан» Забіхула Муджахід недавно заявив, що терористична загроза в Афганістані повністю усунена.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяТалібанпогодаДжо БайденвакцинапандеміяБлизький Схід

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International