Талібан створив спеціальну комісію з безпеки в Афганістані

Як повідомляє афганське інформаційне агентство Aamaj News, радикальний рух «Талібан», яка захопила владу в Афганістані, створило спеціальну комісію із забезпечення безпеки в Кабулі.

«Спеціальна комісія із забезпечення безпеки в столиці створена під керівництвом заступника прем’єр-міністра мулли Абдула Гані Барадара», – сказано в повідомленні.

Комісія була створена для запобігання терористичних загроз в Кабулі, зокрема збройних або ракетних атак, а також терористичних актів з боку екстремістів.

Минулого місяця Кабул зазнав декількох ракетних обстрілів, про які заявили бойовики «Ісламської держави» в Хорасані, філія екстремістської організації «Ісламська держава». Зі свого боку, офіційний представник руху «Талібан» Забіхула Муджахід недавно заявив, що терористична загроза в Афганістані повністю усунена.