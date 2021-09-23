ГлавнаяАФГАНИСТАНТалибан создал специальную комиссию по безопасности в Афганистане
АФГАНИСТАН

Талибан создал специальную комиссию по безопасности в Афганистане

Глеб Парфененко
Талибан создал специальную комиссию по безопасности в Афганистане

Как сообщает афганское информационное агентство Aamaj News, радикальное движение «Талибан», которая захватила власть в Афганистане, создало специальную комиссию по обеспечению безопасности в Кабуле.

«Специальная комиссия по обеспечению безопасности в столице создана под руководством заместителя премьер-министра муллы Абдула Гани Барадара», — сказано в сообщении.

Комиссия была создана для предотвращения террористических угроз в Кабуле, в частности вооруженных или ракетных атак, а также террористических актов со стороны экстремистов.

В прошлом месяце Кабул подвергся нескольким ракетных обстрелов, о которых заявили боевики «Исламского государства» в Хорасане, филиал экстремистской организации «Исламское государство». Со своей стороны, официальный представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид недавно заявил, что террористическая угроза в Афганистане полностью устранена.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияТалибанпогодаДжо БайденвакцинапандемияКабул

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International