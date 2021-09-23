Талибан создал специальную комиссию по безопасности в Афганистане

Как сообщает афганское информационное агентство Aamaj News, радикальное движение «Талибан», которая захватила власть в Афганистане, создало специальную комиссию по обеспечению безопасности в Кабуле.

«Специальная комиссия по обеспечению безопасности в столице создана под руководством заместителя премьер-министра муллы Абдула Гани Барадара», — сказано в сообщении.

Комиссия была создана для предотвращения террористических угроз в Кабуле, в частности вооруженных или ракетных атак, а также террористических актов со стороны экстремистов.

В прошлом месяце Кабул подвергся нескольким ракетных обстрелов, о которых заявили боевики «Исламского государства» в Хорасане, филиал экстремистской организации «Исламское государство». Со своей стороны, официальный представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид недавно заявил, что террористическая угроза в Афганистане полностью устранена.