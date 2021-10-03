Черговий теракт в Афганістані. Серед жертв є діти

«Озброєні нападники вбили двох талібів і трьох мирних жителів в Джелалабаді на сході країни, недалеко від кордону з Пакистаном», – сказав EFE Ханіф Нангархар, чиновник з провінції Нангархар. Одна з жертв – дитина. AP повідомляє про чотирьох дорослих жертв нападу.

Крім того, в результаті нападу постраждали ще двоє мирних жителів.

«Озброєні люди відкрили вогонь біля міського ринку», – сказав Нангархар. «Були поранені п’ятеро осіб: двоє співробітників сил безпеки і троє цивільних осіб, в тому числі дитина», – сказав він.

Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за напад, але, як зазначає агентство ПА, джихадистська організація «Ісламська держава» (ІГ) присутня в Нангархарі, столицею якого є Джелалабад. ІГ визнає талібів ворогами і раніше вже кілька разів були націлені на них, в тому числі в столиці цієї східної провінції.

У п’ятницю таліби атакували укриття ІГ на півночі Кабула, вбивши і захопивши невстановлену ​​кількість бойовиків. «Моджахеди Ісламського Емірату діяли в двох укриттях ІГ в місті Царікар і розгромили їх всіх», – сказав EFE офіційний представник Талібану Білал Карімі.

Як нагадує ПА, атаки бойовиків ІГ посилилися після приходу до влади в Афганістані 15 серпня талібів. 26 серпня це радикальне угрупування здійснило теракт терориста-смертника в аеропорту Кабула, в результаті чого загинуло близько 200 осіб, в тому числі 13 морських піхотинців США.