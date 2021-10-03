Масштабний вибух біля мечеті Курбан-Байран в Афганістані. Численні жертви

За словами талібів, сильний вибух, що стався в неділю вдень біля мечеті Курбан-байрам, другий за величиною в Кабулі, призвів до численних жертв серед цивільного населення.

Мечеть Курбан-Байрам розташована в багатій східній частині міста, недалеко від моста Махмуд-Хана і Національного стадіону. У неділю пройшла поминальна служба в честь матері Забіхула Муджахида, офіційного представника Талібану, а з 7 вересня – міністра інформації та культури Афганістану.

Поки що жодна з військових організацій, що діють в Афганістані не взяла на себе відповідальність.

A strong explosion at gathering of civilians near the entrance of the Eidgah Mosque in #Kabul #Afghanishtan this afternoon, leaving a number of civilians dead. More Casualties feared…. pic.twitter.com/ezsor52zDm — Sumaira Khan (@sumrkhan1) October 3, 2021

Кількість атак збільшується

З тих пір, як 15 серпня до влади в Афганістані прийшли таліби, атаки бойовиків ІГ До посилилися. 26 серпня це радикальне угрупування здійснило перший вибух терористів-смертників в аеропорту Кабула після захоплення влади талібами, в результаті чого загинуло близько 200 осіб, в тому числі 13 американських коммандос.

У суботу, 2 жовтня, в Афганістані озброєні бойовики Ісламської держави Хорасан вбили двох талібів і трьох мирних жителів в Джелалабаді на сході країни, недалеко від кордону з Пакистаном. Тим часом, в п’ятницю таліби атакували укриття ІГ на півночі Кабула, вбивши і затримавши невизначену кількість бойовиків. В агентствах підкреслюють, що суперництво і боротьба між двома групами постійно загострюються.