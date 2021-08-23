Талібан не піде на продовження евакуації іноземних військ

Талібан не погодиться на продовження місії по евакуації з Афганістану, заявив DPA представник радикальної ісламістської організації.

Якщо Сполучені Штати і Великобританія спробують отримати додатковий час для продовження евакуації, відповідь буде негативною. В іншому випадку будуть наслідки, сказав Sky News Сухайл Шахін, член делегації Талібану на переговорах в столиці Катару Досі.

Це червона лінія. Президент США Байден оголосив, що він виведе всі свої війська 31 серпня. Так що, якщо вони продовжують термін, значить, продовжують окупацію, хоча в цьому немає необхідності, підкреслив високопоставлений представник талібів.

Шахін попередив, що можливе продовження «викличе недовіру між талібами і США. Якщо вони мають намір продовжити окупацію, це викличе реакцію».

Шахін пояснив присутність величезної кількості людей в аеропорту Кабула бажанням багатьох врятуватися від бідності в Афганістані. Побоювання утиски талібів використовують як привід і безпідставні, запевнив він.

Шахін назвав “фальшивими новинами” повідомлення про те, що Талібан вживає жорстких заходів проти журналістів, колишніх урядовців та інших передбачуваних посібників попереднього уряду.

Кожен інцидент буде розслідуваний. Винні будуть притягнуті до відповідальності, запевнив Сухайл Шахін.