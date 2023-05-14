У Швейцарії терміново евакуювали ціле селище в Альпах

Влада східної Швейцарії наказала жителям села Брієнц евакуюватися. За словами геологів, маса каміння обсягом у 2 мільйони кубічних метрів, що нависла над головою, може впасти найближчими тижнями.

Видання The Guardian пише, що чиновники заявили, що місцеві жителі повинні будуть виїхати до 18:00, але можуть час від часу повертатися до села, залежно від рівня ризику, але не залишатися на ніч.

Офіційні особи заявили, що виміри показали “сильне прискорення на великій площі” в останні дні, і “до 2 млн кубометрів скельного матеріалу впаде або сповзе в найближчі 7-24 дні”.

Давнє село розташоване на південний захід від Давосу на висоті близько 1150 метрів. Сьогодні там мешкає менше 100 мешканців. За словами місцевих жителів, гора та каміння на ній рухалися з часів останнього льодовикового періоду.

За останнє століття саме село переміщалося на кілька сантиметрів щороку, але за останні 20 років цей рух прискорився, і зараз зсув зсувається приблизно на один метр на рік. Геологічні дослідження показують, що ситуація стала ще небезпечнішою.

Крістіан Гартманн, член ради з управління кризовими ситуаціями в місті Альбула, до складу муніципалітету якого входить Брієнц, сказав, що, за оцінками експертів, існує 60% ймовірність того, що камінь розіб’ється на дрібніші шматки, які можуть навіть не досягти села. Також існує 10% ймовірність того, що вся маса в 2 мільйони кубометрів може впасти вниз, погрожуючи життю, майну і самому селі.

За словами Гартманна, експерти визнали, що керований вибух занадто небезпечний, тому що для цього буде потрібно буріння під скелею, що саме по собі є небезпечною операцією. За його словами, зведення гігантської купи піску або стіни, щоб спробувати заблокувати розрив, неможливо, додавши, що висота стіни повинна бути не менше 70 метрів, щоб захистити село.

Очікувалося, що багато хто з евакуйованих залишиться з сім’єю чи друзями, хоча місцеві чиновники отримали пропозиції від стурбованих сусідів надати тимчасове житло, сказав Гартманн.