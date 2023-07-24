Туроператори по всьому світу екстрено скасовують свої тури та згортають чартери

Катастрофа з пожежами на Родосі таки «достукалася» до турфірм: туроператори по всьому світу негайно скасовують свої тури на цей острів і повертають туди чартери. Принаймні, як повідомляє грецька преса, про це заявили усі великі постачальники туристів із Великобританії та Німеччини.

Так, TUI заявив, що скасовує рейси мінімум до вівторка. Причому туристи, у кого на ці дні призначено виліт, можуть безкоштовно перенести свою відпустку на інші напрямки. Також згідно із заявою компанії, з Родосу туристи повернуться додому регулярними рейсами.

Jet2 Holidays відмінив програми до 30 липня. «Нашим пріоритетом на Родосі, де триває пожежа, є евакуація туристів», – заявив туроператор, додавши, що процеси обміну та повернення вирішуватимуться з туристами індивідуально. EasyJet Holidays також зняв програму до 29 липня. Туристів, які забронювали квитки на Родос до цієї дати, звернутися до туристичних агентств за альтернативою.

При цьому повідомляється, що пожежу, що почалася у вівторок, уже майже тиждень не вдається взяти під контроль. Полум’я, висота якого місцями сягала 30 метрів, учора досягло туристичних курортів Родос, Ліндос та Калату. У неділю на півдні острова Родос було оголошено надзвичайний стан. На острові все ще знаходиться близько 200 тисяч туристів.

На даний момент проводиться найбільша евакуація через лісові пожежі в історії Греції: 19’000 відпочиваючих були вивезені з пляжів популярного острова Родос. Критична ситуація розгорнулася на південному сході курортного острова: тисячі пляжних туристів опинилися в пастці і були змушені тікати з готелів та рятуватися від вогню морем. Сотні пожежників та рятувальників борються із загорянням, але спека, яку приніс африканський антициклон і накрила південну Європу, та у парі з вітром працює проти армії та волонтерів.

При цьому вивозити туристів доводиться навіть через інші країни — так, перші 95 туристів, вивезені поромом морем, прибули до турецького Мармарісу. «Під парами» стоять ще два пороми, також готові вирушити вивозити туристів, а туроператори та місцева влада продумують логістику