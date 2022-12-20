Почалася евакуація сотень змучених туристів із популярної пам’ятки в Перу

Сотні змучених мандрівників, замкнених у Перу після відвідин знаменитої пам’ятки – таємничого міста інків Мачу-Пікчу – об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, тепер, нарешті, евакуюються.

За повідомленням CNN, туристи застрягли в місті після повалення президента країни та масових протестів, які спалахнули у відповідь на цю подію. Після перерв та закриттів минулого тижня відновлено роботу аеропортів та поїздів. «Громадянські заворушення охопили Перу на початку грудня, коли колишньому президенту Педро Кастільйо було оголошено імпічмент і його було заарештовано, а його усунення від влади прискорило довготривалу політичну напруженість у країні. Залізничне та авіасполучення було перервано, коли протестувальники штурмували аеропорти», — повідомило видання.

Уточнювалося, що залізничний шлях — це єдиний спосіб потрапити до Мачу-Пікчі і виїхати звідти назад. А оскільки залізничне сполучення було перекрито, то й туристи, які прибули на екскурсію до стародавнього міста інків, опинилися у пастці. PeruRail, залізничний оператор Перу для південних і південно-східних регіонів країни, заявив минулої суботи, що поїзди відновлюють рух до Мачу-Пікчі і назад в екстреному порядку. «З цією метою ми координуємо свої дії з муніципалітетом Мачу-Пікчу, щоб забезпечити належну посадку туристів у ці потяги, приділяючи пріоритетну увагу догляду за людьми похилого віку, людьми з проблемами зі здоров’ям та сім’ями з дітьми», — йшлося у заяві відомства.

За даними залізничного оператора PeruRail, що обслуговує цю популярну гілку, евакуація мандрівників, що застрягли, вже почалася. Застряглих вивозять автобусами із громади Піскакучо до міста Куско, де розташований міжнародний аеропорт імені Алехандро Веласко Астете (CUZ). Це 75 км.

Згідно з заявою Міністерства транспорту Перу, зроблене минулої п’ятниці, аеропорт у Куско відновив авіасполучення після повідомлень про зупинення роботи пункту вильоту на тлі бунту в країні. «Пасажири, яким необхідно пересуватися в години комендантської години, можуть використовувати свої проїзні квитки як гарантію безпеки», — заявили у відомстві.

Втім, від заворушень у Перу постраждали й інші аеропорти країни, змушені скасовувати рейси та простоювати. Так, у понеділок Міністерство транспорту та комунікацій Перу повідомило на своїх сторінках соцмереж, що найбільший аеропорт Перу на півдні міжнародний аеропорт відновив свою роботу, і перший рейс вилетів звідти о 6:15 ранку. Йдеться про міжнародний аеропорт імені Альфредо Родрікеса Баллона в Арекіпі. За даними відомства, також очікується, що міжнародний аеропорт Інка Манко Капак у Хуліаку відновить роботу з вівторка.

Як зазначив мер Мачу-Пікчу Дарвін Бак, замкненими у популярному екскурсійному місті опинилися близько 300 іноземних туристів. Серед них південноамериканці, американці та європейці про українців не повідомлялося. У розмові з CNN минулої п’ятниці він розповів, що влада проводить підготовчі роботи для евакуації мандрівників. Було запрошено гелікоптери для вивезення туристів, оскільки наземні шляхи були перекриті демонстрантами. Уточнювалося, що зусилля з евакуації здійснюються спільно мером Мачу-Пікчу та міністерствами зовнішньої торгівлі та туризму, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством культури та районним муніципалітетом Мачу-Пікчу.

У ході вуличних маніфестацій постраждали люди. Офіційні відомості такі: кількість загиблих в результаті демонстрацій збільшилася до 20. Згідно з заявою Міністерства охорони здоров’я Перу, вони померли через протести, що продовжуються, в різних містах країни. Ще 63 особи перебувають на лікуванні у лікарнях. Число поранених перевищило 500 людей, понад 150 демонстрантів затримано.

У відповідь на небезпечні дії в країні низка країн випустила попередження про переміщення у популярній країні: