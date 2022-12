В аеропорту Глазго тисячі пасажирів евакуювали через попередження про бомбу

Пасажирів аеропорту Глазго було евакуйовано в понеділок, поки сапери та команда зі знешкодження вибухових речовин розслідували “підозрілу сумку”. Представники правоохоронних органів кажуть, що це запобіжний засіб і розслідування триває.

Поліція прибула на місце події близько 6-ї ранку сьогодні вранці. Тисячі пасажирів, що застрягли, були доставлені на прилеглу автостоянку, повідомляє Daily Mail. На фотографіях видно, що деякі з них закуталися у фольгу та ковдри, щоб зігрітися, а благодійна організація Армія порятунку роздавала гарячі напої.

Саперів Королівського військово-морського флоту було знято на відео на місці події близько 11 години ранку за місцевим часом.

Громадський транспорт до аеропорту було скасовано. Деякі пасажири зазначили, що їм наказали “піти додому і купити квиток на інший рейс”.

У заяві аеропорту Глазго говориться: “Близько 6 години ранку поліція Шотландії прибула в аеропорт у зв’язку з підозрою на предмет у сумці одного з пасажирів. Ми підтримуємо зв’язок з поліцією і надамо оновлену інформацію, як тільки зможемо”, – повідомляє Nova.

Some passengers say they first found out about the report of a suspicious package by reading about it online.

