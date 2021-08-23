Талибан не пойдет на продолжение эвакуации иностранных войск

Талибан не согласится на продолжение миссии по эвакуации из Афганистана, заявил DPA представитель радикальной исламистской организации.

Если Соединенные Штаты и Великобритания попытаются получить дополнительное время для продолжения эвакуации, ответ будет отрицательным. В противном случае будут последствия, сказал Sky News Сухайл Шахин, член делегации Талибана на переговорах в столице Катара Дохе.

Это красная линия. Президент США Байден объявил, что он выведет все свои войска 31 августа. Так что, если они продлевают срок, значит, продолжают оккупацию, хотя в этом нет необходимости, подчеркнул высокопоставленный представитель талибов.

Шахин предупредил, что возможно продолжение «вызовет недоверие между талибами и США. Если они намерены продолжить оккупацию, это вызовет реакцию ».

Шахин объяснил присутствие огромного количества людей в аэропорту Кабула желанием многих спастись от бедности в Афганистане. Опасения притеснения талибов используют как повод и безосновательны, заверил он.

Шахин назвал «фальшивыми новостями» сообщение о том, что Талибан принимает жесткие меры против журналистов, бывших чиновников и других предполагаемых пособников предыдущего правительства.

Каждый инцидент будет расследован. Виновные будут привлечены к ответственности, заверил Сухайл Шахин.