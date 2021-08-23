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АФГАНИСТАН

Талибан не пойдет на продолжение эвакуации иностранных войск

Якщо Сполучені Штати і Великобританія спробують отримати додатковий час для продовження евакуації, відповідь буде негативною

Евгений Подольский

Талибан не согласится на продолжение миссии по эвакуации из Афганистана, заявил DPA представитель радикальной исламистской организации.

Если Соединенные Штаты и Великобритания попытаются получить дополнительное время для продолжения эвакуации, ответ будет отрицательным. В противном случае будут последствия, сказал Sky News Сухайл Шахин, член делегации Талибана на переговорах в столице Катара Дохе.

Это красная линия. Президент США Байден объявил, что он выведет все свои войска 31 августа. Так что, если они продлевают срок, значит, продолжают оккупацию, хотя в этом нет необходимости, подчеркнул высокопоставленный представитель талибов.

Шахин предупредил, что возможно продолжение «вызовет недоверие между талибами и США. Если они намерены продолжить оккупацию, это вызовет реакцию ».

Шахин объяснил присутствие огромного количества людей в аэропорту Кабула желанием многих спастись от бедности в Афганистане. Опасения притеснения талибов используют как повод и безосновательны, заверил он.

Шахин назвал «фальшивыми новостями» сообщение о том, что Талибан принимает жесткие меры против журналистов, бывших чиновников и других предполагаемых пособников предыдущего правительства.

Каждый инцидент будет расследован. Виновные будут привлечены к ответственности, заверил Сухайл Шахин.

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