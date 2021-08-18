Один із засновників талібів повернувся в Афганістан після довгих років вигнання

Вищі політичні лідери Талібану починають повертатися в Афганістан з Катару, багато з яких були у вигнанні. Про це повідомляє BBC.

Серед них – мулла Абдул Гані Барадар, один із засновників руху «Талібан».

Барадар брав участь в переговорах з США в Катарі після того, як був звільнений з в’язниці для сприяння мирному процесу. Він був схоплений під час спільної американо-пакистанського операції в Карачі в 2010 році.

Тим часом агентство Reuters заявило, що понад 2200 дипломатів та цивільних осіб були евакуйовані з Афганістану військовими рейсами.

Рано вранці в середу приземлився літак в аеропорту Франкфурта з 131 чоловік. Вони були евакуйовані з Кабула в столицю Узбекистану Ташкент, де потім сіли на рейс Lufthansa до Франкфурта, зафрахтований німецьким урядом.

Німецька авіакомпанія Lufthansa заявила, що найближчими днями буде виконувати більше таких рейсів, інформує Deutsche Welle.

Окремо з Кабула вилетів голландський транспортний літак С-17 з 40 людьми на борту, повідомило міністерство оборони країни.

Пізно ввечері у вівторок літак Королівських ВПС приземлився на базі ВПС Бриз-Нортон в Великобританії. За заявою влади, на борту перебували як британці, так і афганці.

Поки не ясно, коли відновляться пасажирські рейси з аеропорту Кабула.