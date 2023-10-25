Lufthansa запропонувала 500 доларів туристу, що обпікся кавою на рейсі в Будапешт

Флагманський авіаперевізник Німеччини Lufthansa Airlines запропонував компенсацію у розмірі $500 канадському туристу, який отримав опіки другого ступеня через розлиту каву на борту авіалайнера. Однак його родина незадоволена сумою та відсутністю офіційних вибачень та подала заяву до суду.

Інцидент стався під час польоту з аеропорту Франкфурта (Німеччина) до Будапешту (Угорщина) ще в липні, проте конфлікт досі не вичерпаний, повідомило Simple Flying.

За словами 19-річного Джека Хейдена, це був один із перших його польотів літаком, який, на жаль, залишився в його пам’яті як невдалий досвід. Справа в тому, що під час польоту стюардеса випадково розлила гарячий напій, який потрапив на нижню частину тіла. “Кава і чай були запропоновані до посадки, і стюардеса поставила чашку з кавою під таким кутом, що гарячий напій пролився прямо на правий бік нижньої частини тіла”, – йшлося в повідомленні.

Після інциденту бортпровідниця лише виразила подив і продовжила обслуговування інших пасажирів, не надавши молодій людині допомогу. Канадець відчував біль та дискомфорт протягом усього польоту через опіки. Після прибуття до Будапешту він звернувся до фармацевта, який підтвердив опіки другого ступеня та виписав мазі. Сім’я Хейдена зв’язалася з авіакомпанією, але отримала відповідь, що пасажир не надав скаргу на борту, і вони чекають на коментар екіпажу.

Як компенсацію Lufthansa запропонувала $500, вважаючи цю суму максимально можливою, оскільки пасажир не надав відповідні медичні документи. «Ми хотіли б повідомити вам, що ваш син не подавав заяви про травми на борту літака, і ми все ще очікуємо на відповідь від екіпажу, якщо вони зможуть згадати інцидент», — лист такого змісту від перевізника у вересні отримала сім’я потерпілого. Хейден та його сім’я залишилися незадоволені реакцією авіакомпанії, наполягаючи на відповідальності та вибаченнях.