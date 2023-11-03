У Європі з’явиться нова авіакомпанія City Airlines

Найбільша в Німеччині авіакомпанія Lufthansa запускає нового перевізника City Airlines, який розпочне виконувати рейси середньої дальності з Мюнхена та Франкфурта влітку 2024 року.

Як повідомляє Avianews, дочірній авіаперевізник підвозитиме в ключові аеропорти пасажирів, які потім пересідатимуть на далекомагістральні рейси Lufthansa.

Зазначається, що поява City Airlines, ймовірно, пов’язана з бажанням німецької авіакомпанії скоротити витрати на персонал, хоча Lufthansa це явно не вказують. В останні роки стійкість авіаперевізника похитнули неодноразові страйки екіпажів, які вимагали підвищення зарплати.

“При цьому пасажири практично не помітять різниці між Lufthansa та City Airlines. Літаки обох авіакомпаній матимуть схожі лівреї, екіпаж – схожу уніформу, пасажири бронюватимуть квитки на сайті Lufthansa і отримуватимуть однакове обслуговування”, – йдеться у повідомленні.

Флот City Airlines мають поповнити літаки Airbus A319, які використовує Lufthansa. Материнська авіакомпанія може почати переводити такі авіалайнери у флот City Airlines та набирати в нову доньку пілотів та бортпровідників із меншими зарплатами.