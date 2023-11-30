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Чоловік і дружина побилися в літаку та зірвали рейс з Німеччини до Таїланду

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Чоловік і дружина побилися в літаку та зірвали рейс з Німеччини до Таїланду
depositphotos.com

Неприємний інцидент стався на борту авіакомпанії Lufthansa через “недисциплінованих пасажирів”, розповідає aviation24.be.

Ситуація сталася на рейсі, що прямував з Мюнхена (Німеччина) до Бангкока (Таїланду).

“28 листопада рейс LH772 авіакомпанії Lufthansa з Мюнхена до Бангкока був перенаправлений до Делі через інцидент з “некерованими пасажирами”. Подружня пара побилася в літаку”, – йдеться у тексті видання.

Літаку довелося здійснити вимушену посадку до Делі (Індія). Після приземлення борту подружжя передали співробітникам служби безпеки аеропорту. Причина конфлікту між чоловіком та дружиною не уточнюється.

Після вживання необхідних запобіжних заходів борт продовжив політ до Бангкока. Він приземлився у пункті призначення із затримкою о дві з половиною години, зазначається у тексті видання.

До речі, раніше стало відомо, що “несамовитий” пасажир на рейсі Маямі — Нью-Йорк напав на бортпровідницю, внаслідок чого вона знепритомніла. Деталі – тут.

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