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Один из основателей талибов вернулся в Афганистан после долгих лет изгнания

Глеб Парфененко
Один из основателей талибов вернулся в Афганистан после долгих лет изгнания
BTA

Высшие политические лидеры Талибана начинают возвращаться в Афганистан из Катара, многие из которых были в изгнании. Об этом сообщает BBC.

Среди них — мулла Абдул Гани Барадар, один из основателей движения «Талибан».

Барадар участвовал в переговорах с США в Катаре после того, как был освобожден из тюрьмы для содействия мирному процессу. Он был схвачен во время совместной американо-пакистанского операции в Карачи в 2010 году.

Между тем агентство Reuters заявил, что более 2200 дипломатов и гражданских лиц были эвакуированы из Афганистана военными рейсами.

Рано утром в среду приземлился самолет в аэропорту Франкфурта с 131 человек. Они были эвакуированы из Кабула в столицу Узбекистана Ташкент, где потом сели на рейс Lufthansa во Франкфурт, зафрахтованный немецким правительством.

Один из основателей талибов вернулся в Афганистан после долгих лет изгнания
BTA

Немецкая авиакомпания Lufthansa заявила, что в ближайшие дни будет выполнять больше таких рейсов, передает Deutsche Welle.

Отдельно из Кабула вылетел голландский транспортный самолет С-17 с 40 пассажирами на борту, сообщило министерство обороны страны.

Поздно вечером во вторник самолет Королевских ВВС приземлился на базе ВВС Бриз-Нортон в Великобритании. По заявлению властей, на борту находились как британцы, так и афганцы.

Пока не ясно, когда возобновятся пассажирские рейсы из аэропорта Кабула.

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