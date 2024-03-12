У Німеччині скасували тисячі авіарейсів

Як повідомляє EFE, страйк бортпровідників авіакомпанії Lufthansa, який розпочався у Франкфурті і Мюнхені (Німеччина) минулого тижня, торкнувся близько тисячі рейсів.

Уточнюється, що близько 600 рейсів було скасовано в аеропорту Франкфурта і близько 400 – у Мюнхені. Таким чином не змогли вилетіти близько 120 тисяч пасажирів.

Уточнюється, що у страйку взяли участь щонайменше 18 000 бортпровідників Lufthansa та 900 співробітників дочірньої компанії Cityline, що базується в Мюнхені.

Нагадаємо, минулого тижня профспілка UFO оголосила про страйки бортпровідників Lufthansa та Cityline у зв’язку з відмовою компаній підвищити співробітникам зарплату.