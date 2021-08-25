Колишній ув’язнений з Гуантанамо стає міністром оборони в Афганістані

Колишній ув’язнений Гуантанамо Абдул Каюмов Закир був призначений радикальним рухом «Талібан» міністром оборони Афганістану. Про це повідомив катарський телеканал Al Jazeera з посиланням на джерела в русі.

Закир – один з головних польових командирів талібів, що виконує бойові завдання і очолює радикальних бойовиків. Він почав брати участь в боях на боці руху і був схоплений і поміщений у в’язницю американськими військами на базі Баграм, звідки пізніше був переведений в Гуантанамо.

Після звільнення він повернувся в Талібан.

У вівторок рух призначили виконуючих обов’язки керівників ряду міністерств і відомств.

За словами Pajhwok Afghan News, Садр Ібрагім призначений міністром внутрішніх справ і міністром фінансів Гуль Аги, а Наджібулли виконуватиме обов’язки глави розвідки.

Рух також призначив представників освіти, міністрів вищої освіти і губернатора столиці країни Кабула.