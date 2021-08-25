Бывший заключенный Гуантанамо становится министром обороны в Афганистане

Бывший заключенный Гуантанамо Абдул Каюм Закир был назначен радикальным движением «Талибан» министром обороны Афганистана. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в движении.

Закир — один из главных полевых командиров талибов, выполняет боевые задачи и возглавляет радикальных боевиков. Он начал участвовать в боях на стороне движения и был схвачен и заключен в тюрьму американскими войсками на базе Баграм, откуда позже был переведен в Гуантанамо.

После освобождения он вернулся в Талибан.

Во вторник движение назначили исполняющих обязанности руководителей ряда министерств и ведомств.

По словам Pajhwok Afghan News, Садр Ибрагим назначен министром внутренних дел и министром финансов Гуль Аги, а Наджибуллы исполнять обязанности главы разведки.

Движение также назначил представителей образования, министров высшего образования и губернатора столицы страны Кабула.