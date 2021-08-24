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АФГАНІСТАН

G7 звернулася до талібів з проханням дозволити евакуацію після 31 серпня

Однак представник талібів заявив, що вони хочуть, щоб евакуація всіх іноземців з Афганістану була завершена до встановленого терміну.

Гліб Парфененко
G7 звернулася до талібів з проханням дозволити евакуацію після 31 серпня

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що лідери Великої сімки узгодили план дій проти Талібану, і їх першою умовою було те, що вони дозволили безпечний прохід афганцям, які бажають залишити країну, навіть після крайнього терміну 31 серпня, повідомляє Reuters.

«Сьогодні ми в «Великій сімці» домовилися не тільки про спільний підхоід до управління евакуацією, а й про дорожню карту того, як ми будемо взаємодіяти з «Талібаном», – сказав Джонсон після екстреної віртуальної зустрічі лідерів країн G7.

«Умова номер один, яку ми встановили, полягає в тому, що вони гарантують безпечний прохід до 31 серпня, а потім людям, які хочуть виїхати», – додав він.

«Деякі з них скажуть, що не приймають цього, деякі, я сподіваюся, зрозуміють суть справи, тому що G7 має значний вплив – економічний, дипломатичний і політичний», – сказав він.

Джонсон сказав, що «величезний вплив» G-7 може надати на Талібан з тих пір, як вони взяли країну під контроль трохи більше тижня тому, включаючи припинення значного фінансування.

Джерело: investor.bg

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