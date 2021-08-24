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АФГАНИСТАН

G7 обратилась к талибам с просьбой разрешить эвакуацию после 31 августа

Однак представник талібів заявив, що вони хочуть, щоб евакуація всіх іноземців з Афганістану була завершена до встановленого терміну.

Глеб Парфененко
G7 обратилась к талибам с просьбой разрешить эвакуацию после 31 августа

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что лидеры Большой семерки согласовали план действий против Талибана, и их первым условием было то, что они позволили безопасный проход афганцам готовы покинуть страну, даже после крайнего срока 31 августа, сообщает Reuters.

«Сегодня мы в «Большой семерке» договорились не только о совместном подходе к управлению эвакуацией, но и о дорожной карте того, как мы будем взаимодействовать с «Талибаном», — сказал Джонсон после экстренной виртуальной встречи лидеров стран G7.

«Условие номер один, которую мы установили, заключается в том, что они гарантируют безопасный проход до 31 августа, а потом людям, которые хотят уехать», — добавил он.

«Некоторые из них скажут, что не принимают этого, некоторые, я надеюсь, поймут суть дела, потому что G7 может влиять — экономически, дипломатически и политически», — сказал он.

Джонсон сказал, что «огромное влияние» G-7 может оказать на Талибан с тех пор, как они взяли страну под контроль чуть больше недели назад, включая прекращение значительного финансирования.

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