На головному курорті Єгипту відкрився найбільший аквапарк на Близькому Сході

Найбільший аквапарк на Близькому Сході урочисто відкрили цієї п’ятниці на головному курорті Єгипту – в Хургаді. До аквапарку Never Land City додані готельні номери, а також ресторани та інші необхідні туристам розваги, що, як сподіваються місцеві чиновники, створить новий центр тяжіння туристів в Єгипті.

Як повідомляють єгипетські ЗМІ, аквапарк урочисто відкрили міністр туризму та старожитностей Ахмед Ісса, губернатор Червоного моря Омар Ханафі та президент Асоціації інвестицій у туризм Камель Абу Алі. Як підкреслив останній, створення аквапарку «є однією з найважливіших інвестицій та подій цього року».

До складу аквапарку включено, до речі вперше в Єгипті, гірку «Королівську кобра», яка останні дев’ять років поспіль отримувала нагороду «Кращі водні ігри в Європі», а також низку водних атракціонів для дітей. Крім того, «туристичне місто» при аквапарку, також включає готельні номери та великий театр, а також різноманітні магазини та безліч ресторанів та кафе світових кухонь.

Як упевнені чиновники, новий аквапарк «допоможе просувати Хургаду як глобальний туристичний напрямок із комплексними послугами, включаючи конкурентоспроможні курорти та водні ігри, які конкурують із аналогами у близькосхідному регіоні».