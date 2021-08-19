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Ердоган: Туреччина не стане європейським складом для біженців з Афганістану

Президент Ердоган виступив за підсумками засідання Кабміну

Гліб Парфененко
Ердоган: Туреччина не стане європейським складом для біженців з Афганістану

Туреччина не має наміру ставати європейським складом біженців з Афганістану! Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після сьогоднішньої зустрічі з урядом.

«Європа повинна взяти на себе відповідальність за людей, які покидають Афганістан», – додав Ердоган. Таким чином, стало ясно, що угода з Європейським союзом, подібна угоді про сирійських біженців, яка зупинила хвилю мігрантів в 2015 році, далеко від здійснення.

Глава турецької держави торкнувся також ситуації в Афганістані. За його словами, Туреччина при необхідності буде взаємодіяти зі сформованим рухом «Талібан» урядом , оскільки головна мета Анкари – стабільність і безпеку Афганістану.

Напередодні представник уряду Греції Янніс Економіу заявив, що вживаються всі необхідні заходи для запобігання повторення подій шести років тому, коли егейські острови Греції та її сухопутний кордон з Туреччиною були заповнені ветеранами війни в Сирії, Іраку та Афганістані Люди.

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