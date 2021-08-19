Эрдоган: Турция не станет европейским складом для беженцев из Афганистана

Турция не намерена становиться европейским сладом беженцев из Афганистана! Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после сегодняшней встречи с правительством.

«Европа должна взять на себя ответственность за людей, покидающих Афганистан», — добавил Эрдоган. Таким образом, стало ясно, что соглашение с Европейским союзом, подобная соглашении о сирийских беженцев, которая остановила волну мигрантов в 2015 году, вдали от осуществления.

Глава турецкого государства коснулся также ситуации в Афганистане. По его словам, Турция при необходимости будет взаимодействовать со сформированным движением «Талибан» правительством, поскольку главная цель Анкары — стабильность и безопасность Афганистана.

Накануне представитель правительства Греции Яннис экономии заявил, что принимаются все необходимые меры для предотвращения повторения событий шести лет назад, когда Эгейские острова Греции и ее сухопутную границу с Турцией были заполнены ветеранами войны в Сирии, Ираке и Афганистане Люди.