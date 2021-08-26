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АФГАНІСТАН

Бомбардування в районі аеропорту в Кабулі, щонайменше 60 загиблих

Вибухи сталися в районі, де розташований міжнародний аеропорт імені Хаміда Карзая. BBC повідомила, що не менше 60 людей загинули і 140 отримали поранення.

Гліб Парфененко

Як повідомляє кореспондент Anadolu Agency у столиці Афганістану Кабулі, після терактів було чутно ще 4 вибухи з районів поблизу міжнародного аеропорту Хаміда Карзая.

Прес-секретар Талібану Забіхула Муджахід оголосив у своєму акаунті в Twitter, що «мериканські сили знищили власну техніку всередині аеропорту» через вибухи, не пов’язаних з терактами.

ВВС з посиланням на високопосадовця охорони здоров’я оголосило, що щонайменше 60 людей загинули, а 140 отримали поранення.

У заяві, зробленій в Твіттері лікарні швидкої допомоги в Кабулі, повідомляється, що поранені, в тому числі діти і жінки, продовжують прибувати.

Представник талібів Забіхулла Муджахід в своєму повідомленні в Твіттері заявив, що вони «рішуче засуджують» напад і що інцидент стався «в районі, безпеку якого забезпечувалася силами США».

Ассошиэйтед Пресс сообщило, что официальные лица США, не назвали его имени, считают, что взрыв безусловно был осуществлен и деловые.

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