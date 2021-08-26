Бомбардування в районі аеропорту в Кабулі, щонайменше 60 загиблих

Як повідомляє кореспондент Anadolu Agency у столиці Афганістану Кабулі, після терактів було чутно ще 4 вибухи з районів поблизу міжнародного аеропорту Хаміда Карзая.
Прес-секретар Талібану Забіхула Муджахід оголосив у своєму акаунті в Twitter, що «мериканські сили знищили власну техніку всередині аеропорту» через вибухи, не пов’язаних з терактами.
ВВС з посиланням на високопосадовця охорони здоров’я оголосило, що щонайменше 60 людей загинули, а 140 отримали поранення.
У заяві, зробленій в Твіттері лікарні швидкої допомоги в Кабулі, повідомляється, що поранені, в тому числі діти і жінки, продовжують прибувати.
Представник талібів Забіхулла Муджахід в своєму повідомленні в Твіттері заявив, що вони «рішуче засуджують» напад і що інцидент стався «в районі, безпеку якого забезпечувалася силами США».
Ataques en Kabul.
– Más de 60 muertos y 150 heridos.
– Once marines y un médico militar estadounidense muertos, docenas de soldados están heridos.
– Se reporta una tercera explosión.
– Rueda de prensa del Pentágono a las 21:00 CEST.pic.twitter.com/uuYqfEXbKp
— 6w (@6w_es) August 26, 2021
Ассошиэйтед Пресс сообщило, что официальные лица США, не назвали его имени, считают, что взрыв безусловно был осуществлен и деловые.