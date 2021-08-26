Бомбардировка в районе аэропорта в Кабуле, по меньшей мере 60 погибших

Как сообщает корреспондент Anadolu Agency в столице Афганистана Кабуле, после терактов было слышно еще 4 взрыва из районов вблизи международного аэропорта Хамида Карзая.

Пресс-секретарь Талибана Забихулла Муджахид объявил в своем аккаунте в Twitter, что «мериканськи силы уничтожили собственную технику внутри аэропорта» из-за взрывов, не связанных с терактами.

ВВС со ссылкой на высокопоставленного здравоохранения объявило, что по меньшей мере 60 человек погибли, а 140 получили ранения.

В заявлении, сделанном в Твиттере больницы скорой помощи в Кабуле, сообщается, что ранены, в том числе дети и женщины, продолжают прибывать.

Представитель талибов Забихулла Муджахид в своем сообщении в Твиттере заявил, что они «решительно осуждают» нападение и что инцидент произошел «в районе, безопасность которого обеспечивалась силами США».