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АФГАНИСТАН

Бомбардировка в районе аэропорта в Кабуле, по меньшей мере 60 погибших

Вибухи сталися в районі, де розташований міжнародний аеропорт імені Хаміда Карзая. BBC повідомила, що не менше 60 людей загинули і 140 отримали поранення.

Глеб Парфененко

Как сообщает корреспондент Anadolu Agency в столице Афганистана Кабуле, после терактов было слышно еще 4 взрыва из районов вблизи международного аэропорта Хамида Карзая.

Пресс-секретарь Талибана Забихулла Муджахид объявил в своем аккаунте в Twitter, что «мериканськи силы уничтожили собственную технику внутри аэропорта» из-за взрывов, не связанных с терактами.

ВВС со ссылкой на высокопоставленного здравоохранения объявило, что по меньшей мере 60 человек погибли, а 140 получили ранения.

В заявлении, сделанном в Твиттере больницы скорой помощи в Кабуле, сообщается, что ранены, в том числе дети и женщины, продолжают прибывать.

Представитель талибов Забихулла Муджахид в своем сообщении в Твиттере заявил, что они «решительно осуждают» нападение и что инцидент произошел «в районе, безопасность которого обеспечивалась силами США».

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