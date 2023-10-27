Міжнародний франко-швейцарський аеропорт було евакуйовано через загрозу вибуху

Евакуацію міжнародного французько-швейцарського аеропорту Базель-Мюлуз-Фрайбург провели через загрозу вибуху, повідомляє AviationSource news.

Це вже третій випадок загрози вибуху в аеропорту за останні вісім днів. Минулого тижня через анонімні повідомлення електронною поштою кілька французьких аеропортів довелося евакуювати двічі.

Згідно з інформацією, поширеною французькими джерелами новин на цьому тижні, міністр транспорту Франції Клемент Бон підкреслив, що “майже всі загрози були відправлені з однієї й тієї ж адреси електронної пошти, що знаходиться в Швейцарії”.

Євроаеропорт Базель-Мюлуз-Фрайбург (BSL) – це міжнародний аеропорт, підконтрольний двом державам: Швейцарії та Франції. Він розташований на французькій території, біля міста Сен-Луї у південній частині Ельзасу, неподалік швейцарського кордону. Цей аеропорт є ключовим повітряним вузлом для трьох країн: Швейцарії, Франції та Німеччини.

На офіційній сторінці аеропорту у Facebook повідомляється, що польоти було відновлено.

“Аеропорт знову відкрився, і польоти поступово відновлюються. Пасажирам пропонується зв’язатися зі своєю авіакомпанією для отримання інформації про свій рейс. Бажаємо вам безпечної та щасливої подорожі”, – написав аеропорт.

Наразі очікується проведення розслідування.