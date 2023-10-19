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ТуризмФранція

Шість аеропортів Франції евакуювали через загрозу вибуху

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Шість аеропортів Франції евакуювали через загрозу вибуху

Напередодні шість французьких аеропортів було евакуйовано з міркувань безпеки. Загрози надійшли у Лілль, Брон, Страсбург-Енцхайм, Ніццу, Тулузу, Нант та Бове. Докладніше передає BFMTV.

Одразу після отримання погроз було повністю припинено авіасполучення. Пасажирів літаків, що тільки прибули, висаджували в кінці злітно-посадкової смуги і не везли в термінал. У деяких випадках людей просили залишатись на борту літака.

Відповідно до ЗМІ, при ретельному обшуку жодних підозрілих предметів не було виявлено. На даний момент авіасполучення відновилося у всіх шести аеропортах.

Нагадаємо, Версальський палац, а також Лувр у Парижі та ліонський вокзал евакуювали відвідувачів та персонал у суботу, 14 жовтня, після отримання погроз про вибух. За кілька днів Версальський палац знову евакуювали з міркувань безпеки.

Минулої п’ятниці у Франції було запроваджено режим “надзвичайної антитерористичної готовності”. Про рішення підвищити рівень загрози влада оголосила 13 жовтня. Цього дня внаслідок нападу на коледж Гамбетта в Аррасі було вбито вчителя, кілька людей отримали поранення. У рамках розслідування поліція затримала 11 людей.

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