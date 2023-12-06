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Жителів ЄС попередили про високий ризик терактів на зимових канікулах

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Жителів ЄС попередили про високий ризик терактів на зимових канікулах

Як повідомляє AP News, мешканців ЄС попередили про високий ризик терактів на зимових канікулах.

“У Європейському Союзі існує величезний ризик терористичних атак” у період різдвяних канікул. Про це заявила комісар ЄС із внутрішніх справ Ільва Йоханссон. Це пов’язано з війною між Ізраїлем та ХАМАС та поляризацією, «яку вона викликає у суспільстві», а також з майбутнім сезоном відпусток.

Вона нагадала нещодавній теракт у Парижі, проте не повідомила жодної додаткової інформації, яка уточнює причини випуску цього попередження.

Окремо комісар зазначила, що Єврокомісія виділить додатково 30 млн євро на зміцнення безпеки у вразливих районах, особливо у місцях відправлення культу.

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