У Туреччині туристів офіційно попередили про можливі теракти

Поки країна розраховує «заманити» британських туристів, уряд Великобританії випустив одразу кілька попереджень про поїздки для людей, які планують відпустку до Туреччини. Країну визнають ризикованою — і туристів офіційно попередили про можливі теракти.

Йдеться про попередження, яке випустило Міністерство закордонних справ у справах Співдружності та розвитку (FCDO). У ньому заявлено, що можливі терористичні загрози для відвідувачів, які прямують до Туреччини напередодні туристичного сезону. Як цитує британське видання IBT, в офіційному повідомленні насамперед повторили рекомендацію «проти всіх поїздок у межах 10 км від кордону з Сирією», а також додали раду «проти всіх поїздок, окрім необхідних», до міста Сірнаку та провінції Хаккарі (обидві на півдні країни, також неподалік сирійського кордону).

Загалом на думку відомства «жодна подорож не може бути гарантовано безпечною», і будь-хто, хто відвідує Туреччину, має придбати відповідну туристичну страховку. Серед приводів для занепокоєння також названо терористичні групи та політичні заворушення в країні. Також згадано те, що Туреччина досі бореться із наслідками землетрусу. Все це «викликає побоювання щодо можливості спалаху насильства у різних частинах Туреччини», – пишуть британці.

Нагадаємо, що раніше попередження про небезпеку для своїх туристів, які відпочивають у Туреччині або лише планують туди летіти, випустило Міністерство закордонних справ Великобританії. У світлі можливих терактів відпочиваючим було рекомендовано уникати деяких районів, а Туреччина була охарактеризована як небезпечне місце для відвідування.

Також у попередженні повідомлялося таке: «Ви повинні завжди зберігати пильність. «Терористи, швидше за все, спробують здійснити теракти у Туреччині. Більшість терактів сталася на південному сході Туреччини, в Анкарі та Стамбулі. Громадяни західних країн можуть стати мішенями або жертвами атак, особливо у великих містах», – додає британське МЗС. Також він повідомляє, що терористи можуть націлюватися на місця, які відвідують туристи, такі як громадські будівлі, місця відправлення культу, великі заходи та масові збори, а іноді планувати напади у зв’язку з релігійними подіями та святковими днями.